Primaria Brasov anunta abonatii afectati de avaria din cartierul Florilor ca este posibil ca numai maine dimineata sa aiba apa calda si caldura!

Continua lucrarile la reteaua de transport agent termic din cartierul Florilor.Primaria Brasov anunta ca in aceasta dimineata va fi scoasa teava veche si va incepe montarea celei noi. Este vorba de inlocuirea unui tronson de cate 30 de metri pe fiecare retea, tur/retur, avand in vedere ca in cursul zilei de ieri s-a mai descoperit inca un tronson cu probleme (ieri dimineata se estima inlocuirea unui tronson de 24 de metri). In cursul zilei de astazi echipele SPLT spera sa ... citeste toata stirea