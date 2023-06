Daca va deveni lege, Codul Urbanismului va permite construirea pe spatiile verzi private, iar cladirile construite ilegal in trecut vor intra in legalitate.Votarea Codului Urbanismului ar duce la disparitia abrupta a putinelor zone cu verdeata de care se bucura acum oamenii. Proiectul pentur adoptarea acestuia a trecut tacit de Senat, iar marti va intra in dezbatere in Camera Deputatilor, urmand sa intre la vot miercuri.Mai mult, dezvoltatorii care ridica noi cartiere nu vor mai fi obligati ... citeste toata stirea