Primaria Brasov: arondarea mai multor strazi la sectiile de votare a fost modificata

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor care doresc sa isi exprime dreptul la vot in cele doua tururi ale alegerilor prezidentiale, din 24 noiembrie si 8 decembrie, precum si la alegerile parlamentare din data de 1 decembrie, Primaria Brasov a luat decizia de a modifica arondarea mai multor strazi de la o sectie la alta. Aceste modificari au fost decise in urma solicitarilor primite de la cetateni cu privire la faptul ca in anumite sectii de votare, numarul de persoane arondate a fost mai mare ... citește toată știrea