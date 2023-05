Dupa ce a obtinut, in 26 aprilie, acordul Consiliului Local Brasov pentru contractarea sumei de 100 milioane de lei, Primaria a lansat si procedura de achizitie pe platforma electronica de achizitii publice (SICAP), iar ofertele bancilor interesate sunt asteptate pana in 14 iunie.Conform anuntului postat pe SICAP, contractul de imprumut va avea o valabilitate de 180 de luni (15 ani), insa in primele 18 luni (un an si jumatate) nu se vor plati rate. Apoi, timp de 162 de luni se vor plati rate ... citeste toata stirea