Primaria Brasov, buna de plata! 40.000 de lei daune dupa ce o brasoveanca si-a rupt piciorul intr-o groapa!

Primaria Brasov, reprezentata de Allen Coliban, a pierdut un nou proces, zilele trecute. De aceasta data, cu o brasoveanca. Aceasta si-a rupt un picior intr-o groapa nesemnalizata corespuzator, de pe domeniul public.Tip solutie: Admite in parte cerereaSolutia pe scurt: Admite in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta U.C., identificata prin cod numeric personal ... domiciliata in Mun. ..., cu domiciliul ales in vederea comunicarii la Cabinet de Avocat Panzaru Claudia - ... citește toată știrea