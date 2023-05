Construirea unui nou adapost pentru cainii fara stapan capturati de pe domeniul public este un proiect pe care Primaria Brasov vrea sa il realizeze de mai multi ani, numai ca acesta nu a fost inceput din cauza lipsei unui teren. Dupa mai multe cautari, s-a identificat un teren, insa acesta este in proprietatea CFR SA, iar municipalitatea brasoveana a inceput sa faca demersuri la Ministerul Transporturilor (care are in subordine CFR SA) pentru preluarea respectivei parcele.Astfel, potrivit ... citeste toata stirea