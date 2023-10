Miercuri, 18 octombrie, in cursul diminetii, la Primaria Brasov a avut loc un exercitiu de evacuare si interventie in cazul unui incendiu. Conform scenariului, la subsolul cladirii s-a declansat un incendiu, la una dintre centralele termice. In momentul declansarii alarmei, toate persoanele aflate in cladire, functionari si cetateni, au fost evacuati in zona Parcului Central "Nicolae Titulescu".Echipele de ... citeste toata stirea