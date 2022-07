Primaria Brasov face o "incercare" urbanistica pentru a amenaja o cresa in Stupini

Stupiniul este unul dintre cartierele care s-a tot dezvoltat in ultimii ani, insa a ramas deficitar la capitolul infrastructura educationala. Astfel, edilii brasoveni intentioneaza sa amenajeze atat o gradinita, cat si o cresa in zona, insa proiectele sunt in stadiu incipient.Dupa ce in luna mai s-a emis un certificat de urbanism prin care sunt stabilite conditiile pentru constructia unei gradinite pe un teren de 1.800 de metri patrati, aflat la intersectia strazilor Barsei si Izvorului, acum, ... citeste toata stirea