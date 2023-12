Edilii brasoveni vor sa stinga mai repede imprumuturile pe care municipalitatea le-a contractat la banci cu ani in urma, chiar daca gradul de indatorare a fost in continua scadere in ultimii ani. Astfel, in ultima sedinta a Consiliului Local a fost decisa rambursarea anticipata a patru rate trimestriale din creditul contractat in 2007 la Banca Comerciala Romana. Valoarea totala a acestor rate este de 6.421.000 lei.Dupa ce a scapat de creditul de 7,3 milioane de euro contractat de la Banca ... citeste toata stirea