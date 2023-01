Primaria Brasov nu a dat explicatii in fata procurorilor, dupa auditul Curtii de Conturi

Auditul Curtii de Conturi a Romaniei facut anul trecut la Primaria Brasov (prin care a fost analizata activitatea din anul 2021) nu a fost urmat de anchete, sustine viceprimarul Brasovului Flavia Boghiu. Declaratia a fost facuta de viceprimar in timpul unei emisiuni la Nova TV."Pana acum nu ne-a cautat nicio institutie. Nu am fost sa dam declaratii in fata procurorilor sau a reprezentantilor altor institutii. Nu am fost invinuiti de ceva. Nu s-a pus problema de a fi acuzati sau suspectati de ... citeste toata stirea