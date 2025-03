Primaria Brasov pastreaza pietele volante. Producatorii se pot inscrie deja in calendarul 2025

Programul municipalitatii brasovene prin care sunt amenajate piete volante in oras, lansat in mandatul 2020- 2024, se va desfasura si in acest an. Astfel, Serviciul Public Administrare Piete Brasov a lansat o invitatie catre producatorii din zona agricola si agroalimentara sa se alature proiectului pietelor volante ce urmeaza a se organiza in municipiu in anul 2025. Invitatia se adreseaza deopotriva si structurilor asociative ale producatorilor, dar si artizanilor si mestesugarilor in masura in ... citește toată știrea