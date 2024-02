Primaria Brasov, pusa pe cumparaturi: 6 imobile, 22.165.737 lei

LA INCHIRIAT, CU TOT CU BIROUL LUI CANCESCU. Sediul Radio Brasov ofertat de acum de agentiile imobiliare cu o chirie de 7.000 de euro pe luna.Primaria Brasov s-a implicat in ultimii ani in mai multe tranzactii imobiliare, iar astfel de afaceri a luat in calcul si in acest an. Astfel, in momentul in care a pregatit bugetul local pe anul 2024, municipalitatea brasoveana a trecut si sume pentru achizitii de imobile. Lista a fost prezentata de consilierul local brasovean Pamela Diaconu (PNL).Pe ... citește toată știrea