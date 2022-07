Primaria Brasov reia licitatia pentru amplasarea unui City Tree in oras

Primaria a lansat licitatia pentru achizitia unui sistem inteligent de filtrare si purificare a aerului prin intermediul bio-tehnologiei - City Tree. Primul "copac urban" va fi testat in zona b-dului Eroilor, fie in Piata Sfantul Ioan, fie in Livada Postei-Biblioteca Judeteana.Primaria Brasov a lansat procedura pentru achizitia unui sistem inteligent de filtrare si purificare a aerului in mediul urban prin intermediul bio-tehnologiei, sistem care este dotat cu ventilatoare de dimensiuni mari ... citeste toata stirea