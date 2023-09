Primaria Brasov a decis sa scoata la vanzare 25 de locuinte pe care le are in patrimoniu si se aflau in administrarea societatii RIAL. Majoritatea apartamentelor sunt in case din zona centrala si Brasovul Vechi, cu mici exceptii, iar in vederea parafarii procesului de vanzare-cumparare ar urma sa fie aprobate si hotarari de Consiliu Local pentru fiecare imobil in parte.Astfel, in sedinta de plen de joi, 28 septembrie, alesii Brasovului ar urma sa dezbata proiectele de hotarare prin care ar ... citeste toata stirea