Dupa ce in 24 mai a fost aprobata hotararea de Guvern prin care Cetatuia de pe Dealul Straja trece din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al Municipiului Brasov, in cursul acestei luni ar trebui semnat procesul-verbal de predare-primire al monumentului. Primarul Brasovului, Allen Coliban, a declarat ca asteapta sa se incheie aceste formalitati, pentru ca, ulterior, municipalitatea sa inceapa lucrarile, in prima faza urmand se face interventii in regim de urgenta.Conform