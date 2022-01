Primaria Brasov si-a anuntat sprijinul pentru Hospice

Primarul Allen Coliban si viceprimarul Flavia Boghiu au vizitat miercuri Centrul HOSPICE Casa Sperantei din Brasov si si-au manifestat intentia de a ajuta fundatia in a dezvolta serviciile de ingrijire paliativa din Brasov, dar si in sustinerea unor evenimente care vor avea loc in perioada urmatoare, mai ales ca se implinesc 30 de ani de la infiintarea acesteia."*Pretuim fiecare clipa de viata* este unul dintre sloganurile pe care HOSPICE le promoveaza si este foarte important, din acest ... citeste toata stirea