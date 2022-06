Primaria Brasov spera sa obtina bani de la Guvern pentru consolidarea Drumului Poienii

Primaria Brasov a inceput demersurile pentru lucrarile de consolidare a portiunii de 14 metri de pe Drumul Poienii ce a fost afectata in urma prabusirii unui zid de sprijin, insa pana la demararea lucrarilor va mai dura o perioada, avand in vedere ca, inainte de a incepe interventiile este nevoie de realizarea unei expertize tehnice.Incidentul s-a produs in 5 iunie, iar in 9 iunie a fost eliberata o autorizatie de construire in regim de urgenta, pentru consolidare si punere in siguranta a ... citeste toata stirea