Primarul Allen Coliban a solicitat, marti, 19 septembrie, intr-o conferinta de presa, reprezentantilor Ministerului Sanatatii sa comunice criteriile care au stat la baza deciziei de a elimina Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase de la Brasov, in conditiile in care, datorita maturitatii proiectului, aceasta investitie s-a clasat pe locul 7 din 49 de proiecte in domeniul sanatatii depuse pentru construirea de spitale sau sectii noi cu finantare prin Planul National de ... citeste toata stirea