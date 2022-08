Primaria Brasov testeaza "terenul" pentru o parcare sub Bulevardul Eroilor

Dupa ce s-a ajuns la concluzia ca o parcare sub Parcul Central nu ar fi oportuna, reprezentantii municipalitatii au luat in calcul alte variante de amplasament pentru a rezolva problema stationarii masinilor in zona centrala si pentru a creste in acelasi timp si suprafata de spatii verzi si pietonale.Astfel, este vizata amenajarea unei parcari sub B-dul Eroilor. Ideea a fost vehiculata si de catre vechea administratie, corelata cu proiectul de transformare in pietonal a zonei dintre Modarom ... citeste toata stirea