In 2010, Ministerul Apararii Nationale (MApN), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Primaria Brasov semnasera un parteneriat in vederea construirii pe strada Agricultorilor a unui ansamblu de locuinte ANL.Primaria Brasov a realizat la acea vreme si un Plan Urbanistic Zonal pentru aceasta suprafata de 10.985 mp de pe strada Agricultorilor nr. 2, unde pana in 2009 fusese o cazarma militara dezafectata, aflata intr-un stadiu avansat de degradare. Recent, edilii au reluat demersurile ... citeste toata stirea