Consilierii judeteni brasoveni vor aproba in sedinta de plen de joi, 23 noiembrie, un proiect de hotarare privind retragerea de la Primaria Brasov a sumei de 1.944.840 lei, bani ce au fost alocati la inceputul anului pentru derularea Programului pentru Scoli al Romaniei (cunoscut si sub denumirea "Cornul si laptele"). Conform proiectului, suma amintita nu a fost cheltuita in perioada ianuarie - iunie 2023.Banii pentru "Cornul si laptele" au fost alocati la inceputul anului de la bugetul de ... citeste toata stirea