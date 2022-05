Primaria Brasov va plati 142.800 lei pentru management energetic

Asociatia "Agentia pentru Managementul Energiei si Protectia Mediului Brasov" (AMBEE), in care municipiul Brasov este membru, va incasa, de la Primaria Brasov, suma de 95.000 lei (cu tot cu TVA) pana la finalul acestui an, plus inca 47.600 lei (cu TVA) in perioada 1 ianuarie 2023 - 30 aprilie 2023 (daca vor fi bani la bugetul local) pentru servicii de management energetic.Contractul a fost semnat in urma unei proceduri de atribuire directa, anuntul fiind postat pe platforma electronica de ... citeste toata stirea