Primaria Brasov va plati 35.000 de euro pentru un apartament de pe strada Lunga

Municipalitatea brasoveana este dispusa sa plateasca 35.000 de euro pentru un apartament situat in Brasov, pe strada Lunga nr. 58. Imobilul in cauza este inscris in Lista monumentelor istorice de importanta locala, iar decizia este propusa aprobarii Consiliului Local Brasov, dupa Statul roman nu si-a exercitat dreptul de preemtiune privind achizitionarea imobilului. Solicitarea de exercitare a dreptului de preemtiune de catre Consiliul Local Brasov pentru achizitia acestui imobil a fost ... citeste toata stirea