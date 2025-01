Primaria Brasov va plati aproape 100.000 de lei pentru supravegherea lucrarilor la centru de aport voluntar din Stupini

Chiar daca a obtinut inca din anul 2022 banii europeni pentru amenajarea unui centru de aport voluntar (CAV) in cartierul Stupini, Primaria Brasov nu s-a grabit foarte tare sa implementeze proiectul. Licitatia de lucrari, cu o valoare estimata de 3.143.736 de lei (cu tot cu TVA) a fost lansata abia in luna noiembrie a anului trecut, iar in prezent sunt analizate cele 4 oferte.De asemenea, in 15 ianuarie, Primaria Brasov a semnat si contractul pentru servicii de dirigentie de santier ... citește toată știrea