Primaria Brasov va plati peste 1 milion de lei pentru cele 188 de sectii de votare

Alegatorii din Brasov vor avea la dispozitie la alegerile programate in acest an 188 de sectii de votare, iar in fiecare dintre ele vor exista cate cinci cabine de vot. Pentru pregatirea salilor si pentru furnizarea urnelor de vot, Primaria Brasov va plati 1.034.951 lei (inclusiv TVA), iar contractele au fost atribuite in 17 aprilie.Astfel, de amenajarea sectiilor de votare, Primaria Brasov se va ocupa Recon SA, care va incasa suma de 999.001 lei. In baza acestui contract, prestatorul va ... citește toată știrea