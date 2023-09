Anuntat in prima jumatate a acestui an, proiectul "scolii verzi" din cartierul brasovean Stupini a ajuns in faza studiului de fezabilitate. Astfel, in 11 septembrie, Primaria Brasov a atribuit contractul pentru elaborarea documentatiei amintite, in valoare de 303.450 lei, cu tot cu TVA, firmei clujene Procali Construct SRL.Terenul pe care se va construi scoala din Bartolomeu are o suprafata totala de 76.996 mp si este amplasat pe strada Fagurului. Scoala va avea 18 ... citeste toata stirea