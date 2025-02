Primaria Brasov va primi 5,40 milioane de lei, pentru "Cornul si laptele"

Chiar daca nu are o licitatie lansata pentru achizitionarea produselor distribuite elevilor prin Programul pentru Scoli al Romaniei (cunoscut si sub denumirea "Cornul si laptele"), Primaria Brasov a solicitat Consiliului Judetean Brasov sa ii aloce suma necesara pentru prima jumatate a acestui an.Astfel, in sedinta de plen a Consiliului Judetean Brasov de azi, 26 februarie, alesii judeteni vor vota repartizarea catre municipiul Brasov a sumei de 5.401.210 lei, pentru implementarea programului ... citește toată știrea