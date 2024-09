Primaria Brasov va semna astazi contractul pentru "dispeceratul traficului". Sincronizarea semafoarelor montate la sensurile giratorii, senzori de ocupare a locurilor de parcare din oras

Dupa ce nu a reusit sa implementeze proiectul privind modernizarea sistemului informatizat al traficului in ciclul bugetar european 2014 - 2020, Primaria Brasov a depus o cerere pentru etapizarea acestuia, adica pentru finantarea lui si in perioada de programare 2021 - 2027. De altfel, in timpul sedintei Comisiei juridice din Primaria Brasov, ce s-a desfasurat vineri, 27 septembrie, reprezentanta municipalitatii brasovene, Agorita Stroe, a declarat in 30 septembrie urmeaza a fi semnat si ... citește toată știrea