Primaria Brasov va uda ce a sadit AMB in Piata Unirii

Primaria Brasov si Agentia Metropolitana (AMB) Brasov vor incheia un parteneriat pentru implementarea proiectului "Food Wave - Empowering Urban Youthe for Climate Action", asta daca va fi obtinut acordul consilierilor locali in sedinta de plen de miercuri, 29 iunie.De altfel, in cadrul acestui proiect, AMB a instalat deja o "gradina urbana" pe domeniul public al municipiului Brasov, in Piata Unirii, inca din 17 iunie (foto).Conform parteneriatului ce urmeaza a fi supus aprobarii Consiliului ... citeste toata stirea