Brasovul gazduieste pana in 10 septembrie a treia editie a Forumului Oraselor Verzi (FOV), eveniment care include o serie de evenimente de strada, dar si o conferinta internationala privind politicile de mediu. Pentru a marca evenimentul, municipalitatea brasoveana a luat decizia ca in cursul acestei saptamani, saptamana aceasta atat literele de pe Tampa, cat si cladirea Primariei Brasov vor fi iluminate in verde, culoarea oficiala a FOV 2023.Deschiderea oficiala a Conferintei internationale ... citeste toata stirea