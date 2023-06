Problema traficului rutier din centrul vechi al Brasovului cel care face legatura intre oras si Poiana Brasov nu va fi rezolvata prea curand. In acest moment, Primaria Brasov este in etapa de culegere a datelor din teren.Mai exact, primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat se in oras se face o monitorizare a traficului prin intermediul unor senzori automatizati, montati in zona centrala a orasului."Putem sa obtinem, pe diverse intervale orare ce tip de vehicule sunt in zona centrala a ... citeste toata stirea