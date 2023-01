Primaria Brasov vrea sa plateasca 67.965.487 lei din 108.491.898 lei pentru un parc fotovoltaic. Miza: alimentarea cu energie verde a scolilor, cladirilor si a sistemului de iluminat public

Primaria Brasov a anuntat ca a depus in 29 decembrie o solicitare de finantare nerambursabila prin Programul Operational Infrastructura Mare pentru realizarea si punerea in functiune a unei instalatii noi de producere a energiei electrice din surse solare (centrala bazata pe panouri fotovoltaice) de 20.00 MW. Parcul fotovoltaic se va construi pe un teren al municipalitatii brasovene cu o suprafata de 20 de hectare, situat intre DN 13 si calea ferata Brasov - Sighisoara, in zona Hanului din ... citeste toata stirea