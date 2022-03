Primaria Budila a lansat licitatia pentru cele 47 de case care vor avea curent electric produs de panouri solare

Primaria Budila a lansat miercuri, 16 martie, o licitatie cu o valoare estimata de 831,948 cu TVA, pentru achizitionarea a 47 de sisteme fotovoltaice, iar ofertele din partea firmelor interesate sunt asteptate pana in 29 martie. Aceste sisteme, fiecare cu un pret estimat de 17,701 lei, vor fi montate in 47 de case din comuna, in care stau familii sarace, care nu isi permit achitarea taxei de conectare la retea, sau care stau in zone in care racordarea la sistemul de alimentare cu energie ... citeste toata stirea