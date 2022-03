Primaria Budila cauta o firma care sa scape comuna de caini: 833 lei bucata

Comuna Budila are in plan sa concesioneze serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan de pe teritoriul comunei, iar pentru a gasi o firma a lansat o licitatie pe platforma electronica de achizitii publice. Contractul cu prestatorul va avea o durata de un an, iar valoarea estimata totala a contractului este de 49.980 lei, cu tot cu TVA. Conform estimarii autoritatilor locale, numarul estimat de caini fara stapan este de 60 pe an, ceea ce inseamna pentru un exemplar ridicat de pe ... citeste toata stirea