Primaria Budila cauta o noua firma care sa lucreze la Caminul cultural

Primaria Budila va incerca anul acesta sa finalizeze un proiect cu finantare europeana semnat in anul 2017, ce prevede reabilitarea caminului cultural localitate. Lucrarile la acest obiectiv au inceput in anul 2023, insa constructorul a fost unul neserios si, in acelasi an, contractul a fost reziliat. A urmat o perioada in care s-au facut expertize tehnice, pentru a se stabili cu exactitate ce lucrari mai trebuie facute, iar in 6 martie, autoritatile locale au lansat o licitatie pentru avand ca ... citește toată știrea