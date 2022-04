Primaria celor 400 ar putea fi a celor 363

Consilierii locali brasoveni vor dezbate in sedinta de plen din 27 aprilie, pentru a 7-a oara, organigrama Primariei Brasov, propusa de primarul Brasovului, Allen Coliban. Spre deosebire de schemele anterioare de personal (care contineau 397 de posturi plus 3 de demnitate publica - primarul si cei doi viceprimari), cea care va fi supusa aprobarii in sedinta de plen de saptamana viitoare contine 363 de posturi, din care 3 de demnitate publica, 295 de functii publice (261 de executie, 33 de ... citeste toata stirea