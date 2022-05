Primaria Comana are trei proiecte de investitii depuse la programul Anghel Saligny. ,,Speram sa fie finantate intrucat bugetul local nu poate sustine investitii mari" spune primarul Viorel Grusea

Mai toate primariile din Esara Fagarasului au depus proiecte pentru finantare pe programul Anghel Saligny si spera sa fie aprobate si finantate. Primaria Comana are trei proiecte de infrastructura depuse in cadrul acestui program national.Construirea retelei de canalizare in satele Comana de Jos si Comana de Sus, valoarea totala a investitiei fiind de 7 milioane de euro.Asfaltarea DC 21, Ungra-Halmeag, in valoare de 12 milioane de leiExtinderea retelei de gaz metan in satele Comana de Sus ... citeste toata stirea