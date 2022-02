Primaria continua lucrarile anti-praf de pe strazile din Brasov

Incepute in urma cu o saptamana, in 15 februarie, lucrarile premergatoare "Lunii curateniei", care presupune curatarea strazilor principale s-au incheiat pe 7 strazi, respectiv Harmanului, 13 Decembrie, Lunga, De Mijloc, Calea Bucuresti, Carpatilor si Poienelor. Conform anuntului Primariei Brasov, pe arterele amintite, in perioada 15 - 21 februarie, echipele Comprest SA au maturat, au curatat rigolele si au spalat 500 de separatoare de sens. Din cauza temperatorilor negative, separatoarele de ... citeste toata stirea