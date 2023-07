Batjocura continua din partea Primariei Fagaras la adresa unor locatari de pe strada Trandafirilor, mai precis cei care isi au proprietatile pe partea cu linia ferata. Si in plenul sedintei ordinare a CL Fagaras desfasurata in ziua de 27 iulie a.c., au fost introduse pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotarare initiate de primar prin care se doreste vanzarea unor suprafete de teren folosite de peste 50 de ani de acesti locatari, aflate in continuarea curtilor lor, la cativa metri de linia ... citeste toata stirea