Primaria Fagaras se razboieste cu ADI ISO Mediu, asociatia tuturor primariilor din judet. Curg procesele in care este implicata Primaria Fagaras

In ultimii ani, Primaria Fagaras este tarata mereu in instanta si nu doar ca parat ci mai ales ca reclamant. Un dosar se afla la mana magistratilor de la Judecatoria Brasov de peste un an, in care Primaria Fagaras este buna de plata. Daca decizia judecatorilor ar ramane definitiva, din banii fagarasenilor s-ar plati nu mai putin de 11.900 lei cheltuieli de judecata. Asta pe langa onorariile cerute de avocatii angajati. De buna seama ca platitorii de taxe si impozite din Municipiul Fagaras nu au ... citeste toata stirea