Primaria Fagaras are in plan achizitionarea a 12 microbuze scolare electrice destinate transportului elevilor din localitate. Acestea vor fi cumparate in perioada urmatoare, prin intermediul unui proiect depus pentru obtinerea de fonduri nerambursabile prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Primaria Fagaras, vrea sa achizitioneze 12 microbuze electrice pentru transportul elevilor. Administratia ... citeste toata stirea