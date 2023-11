Primaria Feldioara are un sediu nou, care va putea fi vizitat in wekend in cadrul Zilelor Portilor Deschise.Primaria Comunei Feldioara are un nou sediu, motiv pentru care inaugurarea si implicit taierea panglicii va avea loc sambata, 25 noiembrie, incepand cu ora 12, urmand ca duminica, ... citeste toata stirea