Primaria Ghimbav va plati 534.132 lei pentru zilele orasului: BUG Mafia, Inna sau The Motans

A devenit o traditie ca la Ghimbav, pentru zilele orasului, sa fie alocat un buget consistent. Astfel, in acest an, pentru organizarea evenimentelor incluse in agenda "Zilelor Ghimbavului", ce se va desfasura in perioada 1 - 3 iulie 2022, primaria a semnat un contract cu o valoare de 534.132 lei (inclusiv TVA), cu firma Bid Events din Brasov.Din acesti bani, prestatorul va trebui sa plateasca artistii, sa amenajeze scena, sa asigure un prezentator profesionist dar sa se si ocupe de ... citeste toata stirea