Primaria Moieciu, in pragul blocajului financiar

Chiar daca este in topul destinatiilor turistice din judetul Brasov, comuna Moieciu trece printr-o situatie complicata din punct de vedere financiar. Avertismentul a fost lansat joi, 14 martie, de viceprimarul cu atributii de primar al comunei, Radu Nan, care a spus ca este tot mai greu sa plateasca toate facturile. "Inca nu am intrat in incapacitate de plata, dar suntem aproape", a spus reprezentantul primariei.Pe de alta parte el a spus ca in comuna sunt si ... citește toată știrea