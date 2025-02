Primaria Parau cauta bani pentru montarea apometrelor. Pana la rezolvarea problemei, face apel la locuitori sa nu risipeasca apa

Daca in alte localitati din judet, apa este rationalizata, pentru ca sursele de alimentare incep sa sece, in comuna Parau situatia mult mai buna din acest punct de vedere. Comuna are foraje subterane ce permit alimentarea a 5.800 persoane, in conditiile in care are aproape 2.230 de locuitori, iar aceasta "bunastare" se vede si in comportamentul consumatorilor, care nu fac mai deloc economie. De mai multe ori in ultimele luni, reprezentantii Primariei i-au rugat pe oameni sa faca economie. Ba ... citește toată știrea