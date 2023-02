Primaria pregateste Centrul Cultural Brasov

Imobilele destinate evenimentelor culturale aflate in proprietatea Municipiului Brasov vor fi administrate de Centrul Cultural Brasov care va fi in subordinea Primariei. Astfel, in sedinta de plen ordinara a Consiliului Local din aceasta luna, va fi dezbatut Regulamentul de functionare si organigrama centrului.Conform purtatorului de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, noul centru va gestiona cladirile cinematografelor (Astra si Popular), fosta Banca Saseasca, bastioanele si turnurile ... citeste toata stirea