Primaria promite ca nu vom mai sta cu lunile la coada pentru un bon de ordine la Buletine

Brasovenii care au nevoie de un nou act de identitate vor putea obtine mai repede aceste documente. Astfel, de la inceputul lunii septembrie, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) Brasov va deschide 4 ghisee noi in sediul din cladirea Primariei Brasov, astfel ca va ajunge la 10 puncte de lucru.Cele patru noi ghisee sunt amenajate in fosta sala de asteptare, iar lucrarile sunt acum in curs de finalizare. De asemenea, a fost achizitionata si aparatura necesara, ... citeste toata stirea