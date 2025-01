Primaria Rasnov a demarat un proiect pentru prima inscriere in Cartea Funciara. Zonele vizate

Pentru a rezolva anumite probleme, legate in special de dovedirea proprietatii asupra anumitor imobile, Primaria Rasnov a implementat un proiect pentru prima inscriere in Cartea Funciara.Primaria Rasnov anunta ca a demarat un proiect de intocmire a masuratorilor si documentatiilor cadastrale, pentru prima inscriere in Cartea Funciara"Nu de putine ori, dezvoltarea Rasnovului s-a lovit de diverse probleme, legate in special de dovedirea proprietatii asupra anumitor imobile.Pentru a ... citește toată știrea