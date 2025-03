Primaria Rasnov ia in calcul cheltuieli de peste 80 milioane de lei

Rasnovenii sunt asteptati luni, 10 martie, incepand cu ora 17.00, la Cinema Amza Pellea din localitate, la dezbaterea bugetului local pe anul in curs. Anul acesta, autoritatile locale rasnovene iau in calcul venituri totale 70.332.960 lei si cheltuieli totale in cuantum de 81.906.640 lei, diferenta dintre venituri si cheltuieli urmand a fi acoperita din excedentul inregistrat la finalul anului 2024: 11.573.680 lei.Conform proectului de buget, din cheltuielile totale in valoare de 81.906.640 ... citește toată știrea