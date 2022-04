De cateva zile, pe Valea Cetatii din Rasnov, un urs se "plimba" in zonele frecventate de localnici, dar mai ales de turisti. Pentru a nu exista probleme, Primaria Orasului Rasnov si Ocolul Silvic Rasnov au decis sa captureze animalul salbatic, iar apoi sa-l relocheze.Pentru a putea captura ursul, autoritatile au apelat la o firma specializata. In acest sens, in apropierea Cetatii Medievale a fost instalata o cusca ... citeste toata stirea